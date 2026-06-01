Энергопереход в ЦА - это глубокая трансформация энергетики и экономики - Абид Малик

БАКУ /Trend/ - Энергетический переход в странах Центральной Азии и соседних регионах представляет собой не просто замену одного вида топлива другим, а глубокую трансформацию, затрагивающую вопросы энергетической безопасности, экономического роста и ответственности перед будущими поколениями.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент по Центральной Азии компании ACWA Power Абид Малик на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

По словам А. Малика, текущие инвестиции в возобновляемую энергетику в Центральной Азии, на Кавказе и в Турции стали возможны благодаря реформам, проводимым правительствами стран региона, а также активному участию международных финансовых институтов, включая Всемирный банк, IFC, ЕБРР, АБР и другие организации.

Он отметил, что пример Узбекистана демонстрирует значительный прогресс: компания ACWA Power начала работу в стране в 2020 году с первого проекта по газовой генерации, а сегодня портфель реализуемых и планируемых проектов превышает 11 ГВт с инвестициями около 20 млрд долларов США.

Говоря об Азербайджане, он сообщил о реализации ветрового проекта мощностью 240 МВт, а в Турции компания планирует развивать до 5 ГВт возобновляемых мощностей.

A.Малик подчеркнул, что ключевым фактором развития отрасли остаётся готовность государств к реформам и созданию благоприятных условий для инвестиций, а также необходимость более тесного взаимодействия между правительствами и финансовыми институтами.