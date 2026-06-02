Председатель Переходного суверенного совета Судана поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Переходного суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах Аль-Бурхан Абдельрахман Аль-Бурхан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад от имени народа Судана и от себя лично передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и пожелания постоянного прогресса, благополучия и процветания дружественному народу Азербайджана. Также желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья.

Этот знаменательный день предоставляет прекрасную возможность еще раз подтвердить глубину и прочность братских связей, объединяющих Республику Судан и Азербайджанскую Республику.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю решимость и впредь развивать и укреплять двустороннее сотрудничество, служащее взаимным интересам и общим целям двух стран.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение и глубокое уважение".