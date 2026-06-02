Италия увеличила закупку нефти у Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2026 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 4,766 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 2,531 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в денежном выражении увеличился на 82 миллиона долларов (3,3%), а по объему вырос на более чем 377 тысяч тонн (8,6%).

В январе-апреле прошлого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 4,389 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 2,449 миллиарда долларов.

За отчетный период Италия заняла первое место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отметим, что в январе-апреле текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 17,403 миллиарда долларов США.

Это на 485 миллионов долларов, или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 11,9 миллиарда долларов пришлось на экспорт, а 5,5 миллиарда долларов — на импорт. За последний год объем экспорта увеличился на 3,1 миллиарда долларов (на 35,2%), тогда как объем импорта сократился на 2,6 миллиарда долларов (на 32,1%).

В итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 6,354 миллиарда долларов. Это в 9,7 раза (или на 5,7 миллиарда долларов) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.