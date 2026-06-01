Автономные технологии способны кардинально изменить экономику нефтегазовых проектов - SLB

БАКУ/ Trend/ - Автономные и дистанционно управляемые объекты способны существенно сократить операционные расходы нефтегазовых компаний и повысить безопасность производственных процессов.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по цифровому производству в Азии компании SLB Гислен Фай-Йенго на панельной сессии в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, нефтегазовая отрасль прошла путь от концепции цифровых месторождений к удаленному управлению и автономным операциям, и сегодня ключевой задачей становится масштабирование этих решений.

«Куда бы я ни приезжал — в Индию, Пекин или Шэньчжэнь, — операторы задают одни и те же вопросы: как повысить эффективность операционных затрат, сократить число сотрудников на месторождениях, уменьшить количество рейсов судов и обеспечить более безопасную эксплуатацию объектов», — отметил он.

Фай-Йенго подчеркнул, что для внедрения автономных решений необходимы три ключевых компонента: специализированное оборудование, современные программные платформы и дополнительные инженерные сервисы.

По его словам, оборудование должно изначально проектироваться для удаленного управления и автономной работы, а программные решения — обеспечивать обработку больших объемов данных, использование цифровых двойников и технологий искусственного интеллекта.

«Мы должны работать совместно с операторами и переосмысливать сами подходы к проектированию объектов — определять, какое оборудование действительно необходимо, как уменьшить размеры установок и каким образом внедрить ИИ для повышения эффективности», — сказал представитель SLB.

Он отметил, что многие элементы автономных систем уже используются в мировой нефтегазовой отрасли, включая дистанционное управление добычей, закачкой, системами механизированной добычи и химическими процессами.

Особое внимание Фай-Йенго уделил концепции безлюдных морских платформ.

"Если объект может управляться дистанционно, необходимость постоянного присутствия персонала на море существенно снижается. Это позволяет уменьшить размеры платформы, ускорить ее строительство, снизить стоимость проекта и повысить уровень безопасности", — подчеркнул он.

По его словам, операторы все чаще ставят задачу сократить количество выездов на объект до одного раза в квартал, что позволяет минимизировать риски для персонала и снизить эксплуатационные расходы.

Фай-Йенго также отметил важность интеллектуального мониторинга трубопроводов и систем транспортировки продукции. Современные цифровые инструменты позволяют прогнозировать поведение потоков, определять оптимальное время проведения очистки трубопроводов и автоматически запускать необходимые процессы.

"Когда система сама определяет необходимость вмешательства и инициирует соответствующие действия, операторы получают возможности, которые раньше были недоступны из-за отсутствия данных и средств управления", — сказал он.

В заключение представитель SLB подчеркнул, что дальнейшее развитие автономных объектов требует комплексного подхода, объединяющего современное оборудование, цифровые технологии и тесное взаимодействие между поставщиками решений и операторами нефтегазовых активов.