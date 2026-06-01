ABB Energy Industries представила подход к оценке уровней автономности в промышленности

БАКУ /Trend/ - Чем выше уровень автономности, тем меньше когнитивная нагрузка на человека, отвечающего за управление процессами.

Как сообщает Trend, об этом заявил Данило Сезар да Силва, вице-президент по управлению клиентскими аккаунтами ABB Energy Industries, на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, сегодня мир окружен множеством различных технологических решений — от интеллектуальных складов и современных самолетов до систем автономного вождения. При этом ключевым вопросом остается понимание того, являются ли эти системы действительно автономными или лишь автоматизированными.

«Почему мы должны двигаться в сторону автономности? Очевидно, что в нашей отрасли наблюдается рост сложности энергетических систем. Кроме того, происходит смена поколений специалистов, что требует изменения подходов к работе. И, наконец, на всех участников рынка оказывается давление в вопросах повышения прибыльности», — отметил он.

Данило Сезар да Силва подчеркнул, что автономные технологии не должны рассматриваться как замена существующих цифровых решений.

«Я не хочу сказать, что автономность заменит облачные технологии, но она позволяет расширить границы того, что означает высочайшая эффективность производственных активов», — сказал представитель компании.

Он привел пример автономного транспорта, где уже существует четкая классификация уровней автономности — от нулевого уровня до полностью автономного управления.

«В автомобильной отрасли существуют шесть уровней автономности. Однако в нашей индустрии отсутствует структурированный подход к определению того, что именно означает автономность», — отметил он.

По его словам, ABB адаптировала этот подход для промышленности, определяя уровень автономности через степень участия человека в выполнении задач.

«То есть, уровень автономности можно измерять тем, насколько при выполнении задачи задействованы руки, глаза и мышление человека. На нулевом уровне большинство процессов выполняется вручную и полностью зависит от человека. По мере роста уровня автономности участие человека постепенно сокращается», — пояснил Данило Сезар да Силва.

Он отметил, что на втором уровне автономности руки оператора уже могут не участвовать в выполнении отдельных операций, на третьем уровне периодически может снижаться необходимость постоянного визуального контроля, а на четвертом уровне участие человека становится еще более ограниченным. Пятый уровень предполагает полную автономность.

По словам представителя ABB Energy Industries, основой перехода к более высоким уровням автономности являются автоматизированные системы.

«Чем выше уровень автономности, тем больше цифровых решений применяется поверх автоматизированной основы. В результате по мере роста автономности снижается когнитивная нагрузка на человека, который отвечает за управление процессами», — подчеркнул он.