Представитель SLB рассказал о применении цифровых технологий и ИИ в энергопроектах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В энергетической отрасли сегодня ключевое значение имеет обеспечение баланса между энергетической безопасностью, доступностью и устойчивостью, при этом в текущих условиях основное внимание уделяется вопросам энергобезопасности.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный вице-президент по географическим регионам компании SLB Стив Гассен (Steve Gassen) в ходе сессии «Диалоги руководителей: взгляды лидеров на энергетический переход и стратегии будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

Он подчеркнул, что в ближайшей перспективе ожидаются инвестиции на локальном и региональном уровнях для формирования более устойчивых цепочек поставок энергии, а также усиление роли технологий и международного сотрудничества.

"Если смотреть шире, стоит отметить продолжающееся сотрудничество с SOCAR.

Речь идет о месторождении Бахар, которое мы рассматриваем для совместной реконструкции и повторного освоения.

Несмотря на то, что это месторождение и в прошлом сталкивалось с рядом проблем, при его повторной разработке мы применяем новейшие цифровые технологии и подземные (subsurface) рабочие процессы, основанные на искусственном интеллекте. Это позволяет создавать новые, более эффективные концепции дренажа резервуара и полностью интегрированные концепции разработки месторождения, которые являются достаточно уникальными и, как мы надеемся, позволят продвинуть проект к стадии окончательного инвестиционного решения (FID)", - сказал он.

По его словам, еще одно направление, где SLB использует цифровые технологии и искусственный интеллект, - это партнерство с BP.

"Мы более двух десятилетий работаем с BP на месторождениях Азери-Чыраг-Гюнешли, которые обеспечивают примерно 70% нефтедобычи в Азербайджане.

На таком крупном и зрелом месторождении, где наблюдаются типичные проблемы естественного снижения добычи и роста затрат, BP активно внедряет технологии автономного и автоматизированного бурения.

Мы тесно сотрудничаем с их технической командой, применяя цифровые решения и достижения в области искусственного интеллекта для повышения эффективности буровых операций.

Кроме того, внедряются и другие технологии, которые помогают BP повышать эффективность и производительность своих активов в буровом секторе.

Таким образом, это лишь несколько примеров того, как, работая совместно с операторами, мы не только поддерживаем текущую добычу в стране, но и помогаем Азербайджану оставаться ведущим экспортером энергоресурсов в регионе на долгие годы вперед", - отметил он.