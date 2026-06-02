Джахангир Мехтиев назвал выборы в Союзе кинематографистов Азербайджана незаконными

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский кинорежиссёр, актёр, сценарист, заслуженный деятель искусств и член правления Союза кинематографистов Азербайджана Джахангир Мехтиев в интервью Trend подверг резкой критике прошедшие в организации выборы, назвав их незаконными и непрозрачными.

Напомним, что по итогам голосования, состоявшегося 26 мая, новым председателем Союза был избран Али Иса Джаббаров, ранее занимавший должность исполнительного секретаря. Результаты выборов планируется направить в министерство юстиции Азербайджана для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

По словам Мехтиева, процедура выборов была нарушена, а сам процесс не соответствовал установленным нормам. Он отметил, что голосование проходило без должного соблюдения правил и фактически без участия значительной части членов руководящих органов.

«Я считаю, что выборы были проведены незаконно. На заседании правления и в секретариате фактически не было полноценного голосования, решения принимались самостоятельно», — заявил он.

Мехтиев подчеркнул, что не принимал участия в самом съезде, однако присутствовал на предварительном заседании правления, где, по его словам, уже тогда возникли разногласия относительно кандидатур и порядка проведения голосования. Он добавил, что выразил свою позицию и даже заявил о возможном выходе из состава правления, если ситуация не изменится. По его мнению, кандидатура лауреата Государственной премии СССР, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народной артистки Шафиги Мамедовой является наиболее достойной на пост председателя

Отдельно режиссёр отметил, что в организации должны работать профессиональные и опытные люди, а также подчеркнул важность роли старшего поколения в принятии решений.

Ссылаясь на поэтическую традицию Низами Гянджеви, он отметил, что опыт старших должен учитываться при управлении творческими структурами.

Особое внимание Мехтиев уделил вопросу кворума, заявив, что в голосовании приняли участие лишь около 150–160 человек из примерно 500 членов Союза, что, по его мнению, ставит под сомнение легитимность результатов.

«С моей точки зрения, это противоречит нормам. Такое проведение выборов нельзя считать правильным», — подчеркнул он.

Также он раскритиковал организацию процесса, указав на неподходящее место проведения и отсутствие прозрачных процедур.

В качестве примера он отметил, что подобные мероприятия должны проходить в специально подготовленных залах с соблюдением всех правил, а не в случайно выбранных помещениях.

В завершение Джахангир Мехтиев заявил, что считает необходимым проведение честных и прозрачных выборов с участием всех членов Союза и соблюдением заранее согласованных процедур.

