В зрелых месторождениях Азербайджана сохраняется значительный потенциал - GL Group

БАКУ/ Trend/ - На зрелых месторождениях Азербайджана по-прежнему сохраняется значительный потенциал для дальнейшего развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный исполнительный директор и председатель Консультативного совета GL Group Асиф Зейналов в ходе панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, стратегическое расположение Азербайджана на Среднем коридоре обеспечивает стране важные преимущества в сфере логистики и цепочек поставок.

«Азербайджан зарекомендовал себя как стабильный и надежный партнер. Это усиливает интерес инвесторов и операторов к региону. Созданная в стране энергетическая и транспортная инфраструктура формирует благоприятные условия для реализации новых проектов. Компании, впервые приходящие на этот рынок, могут воспользоваться существующей инфраструктурой без необходимости осуществления крупных первоначальных капиталовложений. Эти системы функционируют эффективно, являются безопасными и надежными», — отметил он.

А. Зейналов подчеркнул, что на зрелых месторождениях Азербайджана по-прежнему имеется существенный потенциал, а применение современных технологий, укрепление производственной дисциплины, эффективное распределение капитала и развитие организационных возможностей позволяют создавать дополнительную стоимость.

"Мы с большим оптимизмом оцениваем перспективы Азербайджана. Благодаря профессиональному управлению и сотрудничеству мы можем создать еще большую ценность на следующем этапе развития. Считаю, что в регионе существуют серьезные возможности для расширения сотрудничества", — добавил он.