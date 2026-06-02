Узбекистан перестраивает внешнюю торговлю: вызовы и новые возможности

БАКУ /Trend/ - В начале 2026 года внешнеторговая ситуация в Узбекистане представляла собой смешанную, но в целом позитивную картину. Несмотря на заметный рост торгового дефицита и сокращение общего объема экспорта, анализ данных указывает на происходящие значительные структурные изменения. Последние статистические данные показывают, что Узбекистан постепенно снижает свою зависимость от экспорта золота, одновременно укрепляя секторы производства, услуг и сельского хозяйства, и тем самым формируя более разнообразную структуру внешней торговли.

Предварительные данные Государственного комитета по статистике показывают, что внешнеторговый оборот Узбекистана за период с января по апрель 2026 года достиг 26,3 млрд долларов, что на 5,8% больше, чем за тот же период 2025 года. Страна поддерживает торговые отношения с более чем 175 государствами, что подчеркивает ее растущую интеграцию как в региональные, так и в международные рынки.

Однако этот общий рост показывает значительный разрыв между показателями экспорта и импорта. Импорт вырос на 26,7% в годовом исчислении и достиг 16,4 млрд долларов, тогда как экспорт сократился на 16,8% до 10 млрд долларов. В результате торговый дефицит резко увеличился до 6,38 млрд долларов по сравнению с 930 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

На первый взгляд снижение экспорта может показаться тревожным, однако оно в значительной степени обусловлено одним ключевым компонентом: экспортом немонетарного золота.

В январе–апреле 2025 года экспорт немонетарного золота составил 5,48 млрд долларов, но резко сократился до примерно 1,5 млрд долларов за тот же период 2026 года, что привело к сокращению экспортной выручки почти на 4 млрд долларов. Если исключить из расчета золото, становится очевидным, что объем остального экспорта фактически вырос на 28,7% в годовом исчислении и достиг 5 млрд долларов.

Это различие имеет решающее значение, поскольку оно подчеркивает продолжающийся рост в основном экспортном секторе на фоне колебаний в продажах драгоценных металлов. Таким образом, то, что выглядит как спад экспорта, в первую очередь отражает изменения в структуре экспорта, а не ухудшение экономической конкурентоспособности Узбекистана.

Диверсификация экспортных категорий очевидна: стоимость продовольственных товаров и живого скота увеличилась с 662,5 млн до 753 млн долларов, что в настоящее время составляет 7,5% от общего объема экспорта, в то время как экспорт химической продукции вырос с 579,8 млн до 812,8 млн долларов, увеличив свою долю с 4,8% до 8,1%. Экспорт промышленных товаров также продемонстрировал рост, приблизившись к отметке в 1,5 млрд долларов, что составляет 15% от общего объема экспортируемых товаров.

Особенно впечатляющими были показатели экспорта машин и транспортного оборудования, который вырос более чем на 31% и достиг 438 млн долларов. Небольшой, но показательный сигнал о развитии производственных мощностей промышленности.

Промышленные потребительские товары продемонстрировали одни из самых высоких показателей - рост с 409 млн долларов до почти 793 млн долларов, фактически удвоение стоимости всего за один год и увеличение доли в общем объеме экспорта с 3,4% до 7,9%. Этот тренд подтверждает, что компании перестают быть просто поставщиками сырья и осваивают выпуск сложной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Текстильная промышленность по-прежнему занимает ключевое место среди стратегических экспортных секторов Узбекистана; экспорт текстиля достиг 1,01 млрд долларов в течение первых четырех месяцев 2026 года, что составило 10,1% от общего объема экспорта и отражает темпы роста на 20,2% по сравнению с предыдущим годом.

Структура текстильного экспорта подтверждает тенденцию к укреплению: готовые текстильные изделия составили половину (50,5%) всего объема продаж текстиля, в то время как пряжа - более трети (32,5%). Этот сдвиг свидетельствует о прогрессе в направлении переработки сырого хлопка внутри страны вместо опоры на экспорт сырья с низкой добавленной стоимостью.

Показатели сельскохозяйственного сектора также продолжают расти; Узбекистан экспортировал около 489 500 тонн фруктов и овощей на сумму около 454 млн долларов — это на 9,5% больше, чем в предыдущем году.

Только на фрукты пришлось 112 млн долларов дохода, а на овощи еще 93 млн долларов; особенно сильный рост отмечен по винограду, гранатам, кураге и изюму, что свидетельствует о том, что сельское хозяйство остается одной из наиболее конкурентоспособных экспортных отраслей Узбекистана благодаря растущему спросу на соседних рынках, а также на рынках Ближнего Востока.

Одной из примечательных тенденций, наблюдавшихся в последнее время, стало стремительное расширение экспорта услуг; за январь–апрель 2026 года экспорт услуг составил примерно 3,46 млрд долларов, рост на 32,6% по сравнению с прошлым годом, и в настоящее время он составляет около 34,7% от общего объема экспортируемых товаров.

Туризм стал ведущим сектором с доходами, достигшими около 1,66 млрд долларов, в то время как транспортные услуги добавили еще одну значительную цифру, примерно 1,25 млрд долларов, что отражает растущую роль Узбекистана как регионального логистического хаба; телекоммуникации, наряду с компьютерными и информационными услугами, принесли около 351 млн долларов, демонстрируя постепенное становление секторов цифровой экономики, приносящих поступления иностранной валюты.

Растущая роль сферы услуг имеет особое значение, поскольку она позволяет снизить зависимость от сырьевого экспорта и одновременно обеспечивает более стабильные источники внешних доходов.

Китай укрепил свой статус крупнейшего торгового партнера Узбекистана: объем двусторонней торговли достиг примерно 6,23 млрд долларов США, что составляет около 23,6 % всего объема внешней торговли; за ним следуют Россия с показателем 4,52 млрд долларов США и Казахстан - 1,81 млрд долларов США.

Объемы торговли с Афганистаном также значительно выросли, достигнув около 728 млн долларов, что позволило Афганистану войти в пятерку ведущих торговых партнеров Узбекистана.

Анализ географических тенденций также выявляет интересные закономерности: Россия по-прежнему выделяется как ведущий рынок сбыта, на долю которого приходится около 1,45 млрд долларов; далее следует Китай (920 млн долларов), за ним Афганистан (644 млн долларов), Франция (499 млн долларов) и Казахстан (426 млн долларов).

Что касается импорта, то машиностроение, наряду с транспортным оборудованием, заняли крупнейший сегмент, составляющий около 33,7 % на сумму почти 5,57 млрд долларов; на долю химической продукции пришлось около 12,4 %, на промышленные товары — 15,3 %, а на продукты питания — 11,5 %.

Доминирование машиностроения указывает на приток инвестиций в инфраструктуру и заводы. Хотя в краткосрочной перспективе это увеличивает дефицит, в будущем такие вложения окупятся. Они заложат основу для роста производительности и позволят нарастить объемы выпуска.

Китай поставлял товары на сумму более 5,3 млрд долларов, что составляло почти треть от общего объема; за ним следовала Россия - около 3,1 млрд долларов, затем Казахстан - около 1,38 млрд долларов, а также Южная Корея, Турция, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, которые также сохраняют важную роль поставщиков.

Увеличение объемов импорта по различным каналам требует мониторинга в среднесрочной перспективе. С учетом недавнего пикового уровня дефицита сохранение экономической устойчивости зависит от сохранения баланса интересов на ключевых рынках.

Общие выводы, сделанные на основе данных за январь–апрель 2026 года, свидетельствуют о глубоких изменениях, перестраивающих структуру международной торговли Узбекистана. Возможности в сфере производства значительно расширились: текстильная промышленность перешла к процессам с более высокой добавленной стоимостью, сельскохозяйственные предприятия сохранили конкурентоспособность, а объем услуг все больше приносит значительную прибыль, привлекая ценные потоки доходов.

Основные усилия будут направлены на закрепление наметившихся положительных тенденций и формирование устойчивой траектории роста. Это позволит преодолеть увеличивающийся разрыв, возникший из-за расширения дефицита. Продолжение текущих реформ и приток инвестиционного импорта в перспективе обеспечат стабильное увеличение объемов производства. Узбекистан будет готов еще больше укрепить свои позиции среди наиболее быстрорастущих диверсифицированных экономических игроков в Центральной Азии в ближайшие годы.