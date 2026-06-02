Обсуждено стратегическое партнерство в энергосфере между Азербайджаном и ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с директором группы энергетической платформы и международных связей Генерального директората Европейской комиссии по энергетике Кристиной Лобильо Борреро.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече была подчеркнута значимость стратегического партнерства в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским союзом, проведен обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, поставок природного газа, возобновляемой энергии, электроэнергетических соединений и региональной энергетической интеграции.

В ходе встречи были обсуждены последствия глобальных геополитических процессов и ситуации на Ближнем Востоке для энергетических рынков, в частности, для поставок газа, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Отмечалось, что в рамках политики Евросоюза по диверсификации источников и маршрутов энергии азербайджанский газ продолжает играть важную роль. Подчеркивалось, что природный газ занимает важное место в энергетическом балансе, и Азербайджан является надежным партнером.

Были также рассмотрены состояние реализации проекта зеленого энергетического коридора «Каспий - Черное море - Европа» и возможности интеграции в европейский рынок электроэнергии. Отмечалось, что проект является одной из стратегических инициатив, которые внесут вклад в энергетическую безопасность и диверсификацию источников энергии ЕС.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в сферах производства возобновляемой энергии, систем хранения энергии, модернизации электрических сетей и интеграции региональных энергетических рынков.