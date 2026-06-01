В Ханкенди прошла медицинская акция минздрава по случаю Дня защиты детей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 1 июня – Международного дня защиты детей – Научно-исследовательский педиатрический институт имени К.Я. Фараджевой министерства здравоохранения в рамках Государственной программы «Великое возвращение» организовал масштабные выездные медицинские осмотры для детей в городе Ханкенди.

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, эта инициатива направлена на укрепление доступа семей, вернувшихся на освобождённые территории, к качественным медицинским услугам и поддержку здорового развития детей.

В рамках акции высококвалифицированная команда института – педиатры, неврологи, кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие специалисты – провела комплексные медицинские обследования детей. Была дана общая оценка состояния здоровья, выполнены профилактические осмотры, а также необходимые лабораторные и инструментальные исследования.

При выявлении заболеваний или проблем со здоровьем родители получили подробные консультации. При необходимости даны рекомендации по направлению детей в специализированные медицинские учреждения для лечения и дальнейшего наблюдения.

Кроме того, состоялись просветительские встречи с родителями, на которых обсуждались вопросы правильного питания, вакцинации, защиты от сезонных заболеваний, а также по вопросам здорового образа жизни и психологического развития детей.

Всего медицинский осмотр прошли около 310 детей.

Эти выездные обследования – часть поэтапного укрепления системы здравоохранения на освобождённых территориях в рамках программы «Великое возвращение». Подобные профилактические мероприятия планируется продолжать и в будущем.

Каждый шаг, сделанный ради здоровья детей, – это величайшая ценность, даруемая завтрашнему дню страны.