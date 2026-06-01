Центральная Азия обладает уникальными возможностями для развития «зеленой» энергетики

БАКУ /Trend/ - Центральная Азия обладает значительным потенциалом для развития возобновляемой энергетики и может стать одним из ключевых регионов мира в сфере чистой энергии и инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на министерском диалоге по продвижению энергетического перехода на основе ВИЭ в Центральной Азии, проходящем в рамках Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что мировой энергетический сектор сталкивается с новыми вызовами, связанными с быстрым ростом спроса на электроэнергию на фоне развития искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и крупных дата-центров.

Он подчеркнул, что темпы роста спроса на новые генерирующие мощности во многих странах опережают темпы их ввода в эксплуатацию.

Мирзамахмудов заявил, что Центральная Азия обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии, включая гидропотенциал, а также выгодным географическим положением, соединяющим крупные энергетические рынки.

По его словам, сочетание этих факторов при усилении регионального сотрудничества может способствовать превращению региона в один из центров развития «зелёной» энергетики.

Министр сообщил, что Узбекистан активно готовится к новой энергетической реальности. По его словам, в рамках реформ, проводимых под руководством Президента Шавката Мирзиёева, в энергетический сектор страны привлечено более 35 миллиардов долларов инвестиций, введено более 16 ГВт новой генерирующей мощности, а годовое производство электроэнергии увеличилось с 60 до 85 млрд кВт·ч.

«К 2030 году Узбекистан планирует довести мощность возобновляемых источников энергии до 20 ГВт и увеличить их долю в выработке электроэнергии до 54%», - отметил он.

Отдельно министр подчеркнул значение регионального сотрудничества в процессе энергетического перехода.

В этом контексте он отметил инициативу APRECA, запущенную Международным агентством по возобновляемым источникам энергии на COP29 в Баку, как платформу для укрепления регионального взаимодействия и привлечения инвестиций.

По его словам, Узбекистан поддерживает данную инициативу и принимает участие в её реализации.

Мирзамахмудов добавил, что сотрудничество Узбекистана с Азербайджаном развивается также в сферах возобновляемой энергетики, региональной взаимосвязанности и реализации проекта «зелёного энергетического коридора», направленного на экспорт чистой электроэнергии из Центральной Азии в Европу.