Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 2 июня состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе беседы стороны обменялись мнениями о процессе нормализации турецко-армянских отношений и вопросах региональной повестки дня.

Эрдоган отметил, что процесс нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжает продвигаться благодаря шагам, направленным на возобновление прямой торговли.

Президент Турции также заявил, что его страна прилагает усилия для укрепления мира и стабильности в регионе и будет продолжать поддерживать инициативы, способствующие достижению этой цели.