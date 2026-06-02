ИИ сократил сроки планирования новых скважин в 6 раз — bp

БАКУ/Trend/ - Если ранее планирование новой скважины занимало около 300 дней, то благодаря внедрению решений на основе искусственного интеллекта этот срок удалось сократить примерно до 50 дней.

Как сообщает Trend, об этом заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли в ходе выступления на сессии «Выступления лидеров: энергетическая трансформация и стратегии будущего» в рамках Бакинского энергетического форума.

По его словам, ключевым условием успеха в энергетическом секторе является эффективное сотрудничество. Реализация крупных проектов невозможна без межгосударственных отношений, финансовых ресурсов, передовых технологий, успешного опыта реализации и сильной цепочки поставок.

«Ни одна компания не обладает всеми этими компонентами в одиночку. Поэтому сотрудничество имеет решающее значение. Если бы мне пришлось выбрать один фактор успеха энергетического сектора Азербайджана, это было бы именно сотрудничество», — отметил он.

Кристофоли подчеркнул, что для обсуждения будущего развития прежде всего важно эффективно управлять существующими активами. В этом отношении месторождение «Азери — Чираг — Гюнешли» (АЧГ) можно считать мировым эталоном.

По его словам, если на сопоставимых крупных месторождениях ежегодное снижение добычи обычно составляет 5–6%, то на АЧГ этот показатель находится на уровне около 3%, что является одним из лучших международных результатов.

Он отметил, что важную роль в этом играют технологии. В настоящее время на АЧГ реализуется масштабная программа 4D-сейсморазведки, позволяющая отслеживать движение пластовых флюидов. Это один из крупнейших сейсмических проектов bp.

По словам Кристофоли, созданная в Азербайджане при участии bp, SOCAR и других партнёров компания в сфере искусственного интеллекта занимается обработкой сейсмических данных, повышая их качество. Компания уже предоставляет услуги и на международных рынках.

Он добавил, что технологии искусственного интеллекта используются не только для анализа данных, но и для оптимизации операционных процессов.

«Если ранее планирование новой скважины занимало около 300 дней, то благодаря решениям на основе искусственного интеллекта этот срок удалось сократить примерно до 50 дней. Это очень серьезный прогресс», — сказал он.

Кристофоли отметил, что совместное применение геонавигации (geosteering), горизонтального бурения и других современных технологий позволяет более точно размещать скважины и повышать эффективность добычи.

По его словам, bp в настоящее время развивает потенциал проекта «Восточный Азери», работает над интеграцией структуры «Карабах» в существующую инфраструктуру и внедряет новые логистические решения.