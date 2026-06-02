Президент США выдвинул кандидата на пост посла в Азербайджане

БАКУ/Trend / - Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Александра Олдена на должность посла страны в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Белого дома.

Отметим, что ранее Олден занимал руководящие должности в Государственном департаменте США, Совете национальной безопасности и Пентагоне.

В качестве исполняющего обязанности помощника госсекретаря по вопросам конфликтов и стабилизационных операций он отвечал за реализацию принятой в 2020 году Стратегии США по предотвращению конфликтов и содействию стабильности.

На посту заместителя помощника госсекретаря по делам Европы Олден работал над укреплением отношений между США и Европейским союзом.

В Совете национальной безопасности он занимал должности старшего директора по новым технологиям и директора по оборонной политике, где создал и возглавил межведомственный комитет по критически важным и перспективным технологиям.

Напомним, что предыдущий посол США в Азербайджане Марк Либби объявил о своей отставке с этой должности в декабре 2024 года в связи с проблемами со здоровьем.