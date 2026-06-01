Утверждена плата за проезд по автодороге Ахмедбейли–Физули–Шуша

БАКУ /Trend/ - Тарифный совет Азербайджана утвердил размеры платы за проезд по автомобильной дороге Ахмедбейли–Физули–Шуша.

Как сообщает Trend, соответствующее решение было принято на очередном заседании Совета, состоявшемся 1 июня 2026 года.

Согласно информации, автомобильная дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша, построенная в рамках масштабных работ по восстановлению и реконструкции на освобождённых от оккупации территориях, была определена как платная в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 91 от 1 апреля 2026 года.

В соответствии с законодательством, при наличии бесплатной альтернативной дороги, соответствующей требованиям государственных стандартов по качеству, использование платных автомобильных дорог осуществляется по выбору водителей.

Согласно решению Тарифного совета, плата за проезд для легковых автомобилей и грузовых транспортных средств массой до 3,5 тонны установлена в размере 8,6 гяпика за 1 километр, что составляет 6,99 маната за весь маршрут.

Для грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонны и других машин и механизмов тариф составляет 10,6 гяпика за 1 километр, или около 8,62 маната за весь маршрут.

Для автобусов плата установлена в размере 7,1 гяпика за 1 километр, что составляет 5,77 маната за весь маршрут. Для транспортных средств с прицепами и полуприцепами, а также для транспортных средств с тремя и более осями тариф составляет 17,7 гяпика за 1 километр, или 14,39 маната за весь маршрут.

На заседании также утверждены тарифы на проезд по платным дорогам для мотоциклов. Так, на автомобильной дороге Ахмедбейли–Физули–Шуша плата установлена в размере 4,65 гяпика за 1 километр, а на автомобильной дороге М-1 Баку–Губа–государственная граница с Российской Федерацией — 5 гяпиков за 1 километр.

Отмечается, что автомобильная дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша на 19,7 км короче существующего маршрута. Кроме того, на данной дороге установлен более высокий скоростной режим, что позволяет водителям экономить время и снижать расход топлива.

По данным Тарифного совета, средства, полученные от эксплуатации платных дорог, будут направляться на содержание автомагистралей и пунктов взимания платы, ремонт, охрану, реконструкцию, проектирование автомобильных дорог, а также на строительство новых автодорог.