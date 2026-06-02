В Баку обсудили возможности запуска совместных проектов SOCAR и Chevron за рубежом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня в рамках Бакинской энергетической недели президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с управляющим директором Евразийского бизнес-подразделения компании Chevron Дереком Магнесом.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

На встрече была отмечена успешная деятельность компании Chevron в Азербайджане. Подчеркнуто, что документ, подписанный между SOCAR и Chevron в рамках церемонии открытия Бакинской энергетической недели, имеет важное значение с точки зрения расширения сотрудничества, рассмотрены предстоящие шаги в этом направлении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных проектов компаний в Азербайджане и других странах, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.