ИИ открывает новые возможности для энергетической инфраструктуры - BCG

БАКУ / Trend/ - Искусственный интеллект открывает новые возможности для энергетической инфраструктуры и требует трансформации процессов.

Как сообщает Trend, об этом заявил управляющий директор и старший партнёр; глобальный руководитель энергетической практики, Бостонской консалтинговой группы (BCG) Паттаби Сешадри в ходе сессии «Диалоги руководителей: взгляды лидеров на энергетический переход и стратегии будущего», проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, развитие искусственного интеллекта сопровождается масштабными инвестициями в инфраструктуру, включая строительство дата-центров и расширение вычислительных мощностей.

Он отметил, что речь идёт о введении в эксплуатацию около 75 гигаватт вычислительных мощностей на базе чипов в период до 2030 года, что может соответствовать инвестициям в размере около 50 млрд долларов на каждый гигаватт дата-центров.

П.Сешадри также указал на значительный потенциал энергетической инфраструктуры и необходимость международного сотрудничества в этой сфере.

Он отметил, что энергетическая отрасль уже является одним из крупнейших потребителей высокопроизводительных вычислений и технологий, однако этот факт недостаточно широко представлен в публичном пространстве.

Отдельно он подчеркнул необходимость внедрения искусственного интеллекта через два направления ,такие как использование технологий в повседневной работе сотрудников и комплексную перестройку производственных и управленческих процессов с применением различных типов ИИ, включая предиктивные, генеративные и агентные системы.

По его словам, такой подход должен сопровождаться вовлечением персонала в процесс трансформации для обеспечения эффективного внедрения новых технологий.