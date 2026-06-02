Заместитель премьер-министра посетил Монумент Победы в Минске (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Самиром Шарифовым, находящаяся с официальным визитом в Республике Беларусь для участия в 16-м заседании Белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прибыла на площадь Победы в Минске и посетила Монумент Победы.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Заместитель премьер-министра и члены делегации с глубоким уважением почтили светлую память героев, отдавших жизнь за победу над фашизмом в годы Второй мировой войны, возложили венок к памятнику.

Затем члены делегации возложили цветы к Вечному огню, минутой молчания почтили память погибших.