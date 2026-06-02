Для расширения Южного газового коридора необходимы долгосрочные соглашения и финансирование - Ровшан Наджаф

БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов увеличить поставки газа и расширить Южный газовый коридор, однако для этого необходимы долгосрочные соглашения о закупке газа и финансирование проекта расширения.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф в ходе сессии "Диалоги руководителей: взгляды лидеров на энергетический переход и стратегии будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, ключевым приоритетом компании остается надежное и устойчивое энергоснабжение клиентов в регионе и вклад в укрепление региональной энергетической безопасности.

Р.Наджаф отметил, что по сравнению с прошлым годом география поставок расширилась.

«В настоящее время в нее входят не только Европа, Грузия и Турция, но и Сирия, куда Азербайджан также поставляет газ.

Наши партнеры заинтересованы в дополнительных объемах газа, которые будут поставляться на устойчивой основе. В нынешних условиях азербайджанский газ является одним из наиболее надежных источников поставок в регионе», - сказал он.

Президент SOCAR подчеркнул, что компания совместно с партнерами работает над реализацией производственных планов для увеличения объемов газа, поставляемого на региональные рынки.

Одним из приоритетных направлений, по его словам, остается расширение Южного газового коридора для увеличения поставок газа в Европу.

«Мы готовы поставлять больше газа и готовы к расширению, однако нам потребуется сотрудничество и обязательства со стороны европейских партнеров в форме долгосрочных соглашений о закупке газа и финансирования этого проекта расширения», - заявил Наджаф.