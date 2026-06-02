  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили сотрудничество в рамках Бакинской энергетической недели

Казахстан Материалы 2 июня 2026 00:04 (UTC +04:00)
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили сотрудничество в рамках Бакинской энергетической недели
Фото: SOCAR
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - В рамках Бакинской энергетической недели президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с председателем правления компании "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым.

Как передает Trend, на встрече было отмечено успешное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, а также выражено удовлетворение текущим взаимодействием между SOCAR и "КазМунайГаз".

В ходе переговоров стороны обсудили реализацию проекта по транспортировке казахстанской нефти через территорию Азербайджана и результаты проделанной работы в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам возможных совместных инвестиций в третьих странах и другим направлениям взаимного интереса.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости