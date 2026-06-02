SLB назвал технологии, способные повысить безопасность в нефтегазовой отрасли

БАКУ/ Trend/ - Искусственный интеллект, автономные системы и цифровое моделирование способны не только повысить эффективность нефтегазовых операций, но и существенно снизить риски для персонала.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор по обучению компании SLB Лейда Монтерроса на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По ее словам, современные цифровые технологии уже демонстрируют высокую эффективность в различных регионах мира, включая Ближний Восток, Северную Америку и Азию.

Монтерроса отметила, что использование новых решений позволяет быстрее выявлять инциденты и сокращать время реагирования на потенциально опасные события.

"Мы видим рост числа обнаруживаемых событий и одновременно сокращение времени между возникновением инцидента и передачей сигнала тревоги. Это имеет огромное значение для обеспечения безопасности", - подчеркнула она.

По словам представителя SLB, важную роль в подготовке персонала играют цифровые обучающие платформы и моделирование различных производственных сценариев.

«Цифровые мастерские позволяют использовать данные и сценарное моделирование для воспроизведения различных ситуаций — от управления добычей до проведения подъемных операций и реагирования на производственные события. Это помогает лучше понимать поведение людей и процесс принятия решений в нестандартных условиях», — сказала Монтерроса.

Она также отметила растущую роль автономных технологий в нефтегазовой отрасли.

«Автономные операции повышают операционную эффективность и одновременно сокращают присутствие людей в зонах повышенного риска. Вместо отправки сотрудников на опасные объекты мы можем использовать роботизированные системы и получать необходимые данные дистанционно», — отметила она.

По словам Монтерросы, полученная информация затем используется для моделирования и дальнейшего обучения специалистов.

Отдельное внимание она уделила использованию искусственного интеллекта для контроля соблюдения производственных процедур.

«Такие системы анализируют видеопотоки и сравнивают действия сотрудников с установленными процедурами. В случае отклонения система автоматически формирует предупреждение, что позволяет повысить уровень производственной безопасности», — пояснила представитель SLB.

Она подчеркнула, что сегодня ключевой задачей отрасли является не столько разработка новых технологий, сколько их эффективное внедрение и адаптация.

«Технологии уже существуют. Вопрос заключается в том, как сделать их частью повседневной работы. Именно поэтому все большее значение приобретает концепция человеческой эффективности, которая помогает понять, как люди принимают решения, взаимодействуют друг с другом и реагируют на различные ситуации», — сказала Монтерроса.

По ее словам, в SLB принципы человеческой эффективности уже интегрированы во все этапы работы компании — от проектирования решений до организации производственных процессов.