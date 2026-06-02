Месторождения "Бахар" и "Гум-Дениз" вступают в новую стадию развития - вице-президент SOCAR

БАКУ /Trend/ - Месторождения «Бахар» и «Гум-Дениз» вступают в новую стадию развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов в ходе панельной дискуссии, состоявшейся во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, технологическое развитие в нефтегазовой отрасли происходит стремительно, и эти изменения обеспечивают переход добычи на новый этап. Бабек Гусейнов отметил, что в отрасли широко применяются такие технологии, как бурение скважин с большим отходом от вертикали, многоствольные (multilateral) заканчивания скважин, искусственный интеллект, передовые методы сейсмической визуализации и цифровое управление резервуарами.

Представитель SOCAR отметил, что потенциал этих технологий пока не полностью реализован на зрелых месторождениях, в том числе в рамках проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). По его словам, SOCAR призвала операторов к широкому применению горизонтальных и многоствольных скважин, а также к ускорению масштабного развития на АЧГ.

«Оператор принял этот призыв, и в прошлом году на АЧГ были применены как горизонтальные, так и, впервые, многоствольные скважины. Это очень важный шаг, поскольку на АЧГ существуют ограничения по количеству слотов, и такие скважины расширяют доступ к пласту, создавая новые возможности для разработки существующих месторождений», — сказал он.

Касаясь месторождений «Бахар» и «Гум-Дениз», вице-президент SOCAR отметил, что на этих объектах началась новая стадия развития. По его словам, несмотря на то, что месторождение «Бахар» на протяжении многих лет характеризовалось снижением добычи, сейчас ему «придается новая жизнь» и применяется совершенно новый подход к развитию.

Он сообщил, что в рамках сотрудничества с компанией SLB на месторождениях было проведено новое моделирование резервуаров, и результаты показали значительный потенциал запасов.

Бабек Гусейнов добавил, что развитие Баку как энергетического и инженерного центра также имеет особое значение. По его словам, Баку может стать стратегическим хабом для региона с точки зрения энергетического инжиниринга, морских операций и кадрового технического потенциала.

Представитель SOCAR также рассказал о более активной интеграции компании в международные проекты. Он отметил, что SOCAR уже участвует в различных нефтегазовых проектах за рубежом, что важно как с точки зрения трансфера технологий, так и диверсификации портфеля.

«Сектор upstream сегодня определяется не только новыми проектами, но и “умным” управлением существующими месторождениями, а также применением современных технологий. Будущая ценность будет формироваться как за счет новых открытий, так и за счет переоценки существующих месторождений», — подчеркнул он.

В заключение Бабек Гусейнов отметил, что на фоне глобальной энергетической безопасности и диверсификации поставок Азербайджан продолжает укреплять свои позиции как надежный стратегический партнер.