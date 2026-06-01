Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США вопросы энергетической безопасности (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с помощником государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Орром.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений, вопросы экономики, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связей, инвестиций и торговли, а также представляющие взаимный интерес темы региональной повестки.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в соответствии с подписанной между Азербайджаном и США Хартией о стратегическом партнерстве. Было отмечено особое значение первого заседания Азербайджано-американского экономического диалога для развития двусторонних связей.

На встрече была отмечена долгосрочная кооперация в энергетической сфере, в частности вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности. Также рассмотрены перспективы сотрудничества в области возобновляемой энергетики, зеленого перехода, инноваций и высоких технологий.

Джейхун Байрамов проинформировал американскую сторону о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, инициативах по развитию региональной связанности и международных транспортных коридоров. В этом контексте была подчеркнута растущая роль Среднего коридора и его вклад в региональную экономическую интеграцию.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе и прогресс после исторических договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита в августе прошлого года, а также вопросы открытия коммуникационных линий и реализации проекта TRIPP.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.