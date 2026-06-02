Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравил Президента Ильхама Алиева

Материалы 2 июня 2026 17:01 (UTC +04:00)
Фото: Сайт президента Боснии и Герцеговины
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично передаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания дальнейшего процветания Вашей страны.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой будут и впредь развиваться в интересах двух стран.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

