"Ренессанс" на бакинской сцене (ФОТО)

Культура 1 июня 2026 21:53 (UTC +04:00)
Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся сольный концерт молодого талантливого пианиста Джамиля Садизаде под названием "Ренессанс". Как сообщает Trend Life, вечер вызвал большой интерес у публики и ценители классики единодушно отметили высокое мастерство исполнителя.

Джамиль Садизаде - президентский стипендиат. Он принимал участие в международных конкурсах в Эстонии, Болгарии, Испании, Израиле, ОАЭ, России, Италии, Грузии и Чехии, где неоднократно становился лауреатом. Уровень мастерства пианиста подтверждает тот факт, что он вошел в число всего двадцати музыкантов со всего мира, принятых на фортепианный факультет знаменитой Манхэттенской школы музыки (Manhattan School of Music) в Нью-Йорке.

Музыкальный путь Джамиля Садизаде начался в школе искусств № 15 имени Рауфа Гаджиева. Занимаясь по классу фортепиано, юный пианист с первых же дней проявил яркие музыкальные способности и незаурядный талант. Его дебют с концертом "К вершине" прошел на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии, где Джамиль Садизаде выступал в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Этот же год ознаменовался для музыканта успешным сольным выступлением в Париже - на концерте, организованном ЮНЕСКО к 100-летнему юбилею выдающегося композитора Гара Гараева. Среди международных достижений пианиста — участие в V Международном музыкальном фестивале "Мелодика поколений", который прошел в 2017 году в Государственном Кремлёвском дворце. На этой знаменитой сцене молодой музыкант выступил в сопровождении Президентского оркестра России.

Следующим серьезным шагом для пианиста стал его второй сольный концерт под названием "Покоритель сердец", который с большим успехом прошел на главной сцене страны - во Дворце имени Гейдара Алиева.

Концерт "Ренессанс" в Международном центре мугама стал новым важным достижением в творческой биографии Джамиля Садизаде. Это выступление в очередной раз доказало, что перед нами не просто перспективный юноша, а зрелый, глубокий музыкант с серьезным творческим потенциалом. Пианист представил избранные произведения азербайджанских и мировых классиков и с первых же аккордов покорил слушателей виртуозным владением инструментом и глубоким личностным прочтением каждого произведения, тонкой передачей философии исполняемой музыки.

Каждое произведение в исполнении музыканта сопровождалось восторженными аплодисментами слушателей, по достоинству оценивших талантливого пианиста. Страна может по праву гордиться молодым музыкантом, перед которым открыты все пути к вершинам мирового исполнительского искусства.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

