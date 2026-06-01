Юные таланты из разных стран выступили в Баку на фестивале "Мир детей" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку продолжает работу I Международный музыкальный фестиваль "Мир детей", который проходит с 31 мая по 3 июня и объединяет одарённых детей, молодых музыкантов и профессиональных исполнителей из разных стран, сообщает Trend Life.

Фестиваль является первым международным проектом, реализуемым совместно Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной детской филармонией. Его главная цель - поддержка талантливых детей, предоставление им возможности выступить на большой сцене и принять участие в совместных творческих проектах с профессиональными артистами. Особое внимание организаторы уделяют сохранению преемственности поколений и вовлечению в культурную жизнь детей, нуждающихся в особой заботе.

Первый фестивальный день прошёл на сцене Азербайджанской государственной детской филармонии. Зрителям была представлена концертная программа "Фортепиано без границ", подготовленная доктором философии по искусствоведению, пианисткой Камиллой Садирхановой вместе со своими талантливыми учениками - как начинающими музыкантами, так и студентами профессиональных музыкальных учебных заведений.

В поддержку юных любителей музыки в концерте также приняли участие учащиеся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, где преподаёт Камилла Садирханова. Особый колорит вечеру придало участие юных исполнителей, представляющих Казахстан, Россию и Украину.

Открывая концерт, Камилла Садирханова пожелала всем участникам творческих успехов и поблагодарила директора Азербайджанской государственной детской филармонии Саиду Тагизаде за возможность представить программу в рамках международного фестиваля.

Разнообразный репертуар, охвативший произведения различных музыкальных жанров, а также высокий уровень исполнительского мастерства подарили публике яркие и незабываемые впечатления. Интересно, что среди участников была и дочь капитана сборной Азербайджана по футболу и команды "Нефтчи" Эмина Махмудова.

Настоящим украшением вечера стал финал концерта. Доктор философии по искусствоведению, доцент Бакинской музыкальной академии Афаг Ашумова и Камилла Садирханова исполнили вместе со своими учениками произведение для фортепиано в четыре руки. Завершающим аккордом программы стал дуэт Камиллы Садирхановой и доктора философии по искусствоведению Марьям Юсифовой, вызвавший бурные аплодисменты зрительного зала.

По завершении концерта всем участникам были вручены памятные сертификаты.

