В рамках визита делегации США в Азербайджан подписаны коммерческие сделки на сумму свыше 8 млрд долларов - Калеб Орр

БАКУ /Trend/ - В рамках визита делегации США в Азербайджан были подписаны коммерческие сделки на сумму более 8 миллиардов долларов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

"Было очень приятно стать свидетелем подписания большого числа коммерческих соглашений между американским частным сектором и SOCAR в ходе церемонии, а также дополнительных коммерческих соглашений, подписанных сегодня здесь, в министерстве экономики. Я думаю, что общий объём коммерческих сделок, подписанных только в рамках этого визита, превышает 8 миллиардов долларов", - сказал Орр.