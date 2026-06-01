В Баку с компанией Chevron обсудили возможности экспорта энергии через Каспий

Экономика Материалы 1 июня 2026 22:50 (UTC +04:00)
Фото: Микаил Джаббаров/X
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - С американской компанией Chevron обсуждены вопросы транспортировки энергии через Каспийское море, экспортные маршруты и проекты по декарбонизации.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети «X» написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«В рамках Бакинской энергетической недели прошла встреча с управляющим директором евразийского бизнес-подразделения компании Chevron Дереком Магнесом. Были подчеркнуты приоритеты Азербайджана в сфере экономического развития и энергетики, а также перспективы сотрудничества. Прошли обсуждения по вопросам транспортировки энергии через Каспийское море, экспортным маршрутам и проектам декарбонизации», — отмечается в публикации.

