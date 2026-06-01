Кавказские ритмы и сумасшедшая энергетика – еще один концерт "Лезгинки" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Международного центра мугама выступил знаменитый Государственный академический заслуженный ансамбль танца "Лезгинка". Как сообщает Trend Life, артисты подарили зрителям настоящий праздник. Широко известный кавказский танец - то стремительный, то плавный, то сдержанный, то зажигательный вновь покорил публику своим огненным напором.

Прославленный ансамбль в течение часа держал зал на эмоциональном подъеме. Зрители были захвачены танцевальными ритмами и темпераментом артистов, которые каждым движением передавали дух Кавказа и его древние традиции. В программу вошли танцы, самобытная красота которых заворожила публику: "Лезгинка", "Весна", "Дагестан", "Кинжал", "Дружба", "Пастухи" и другие композиции. Каждый из них рассказывал свою историю, отличаясь особым характером, настроением и ритмикой. Все они создавали яркий и красочный калейдоскоп богатого кавказского фольклора.

Сочетание хореографии и ярких образов на экране знакомило зрителей с происхождением номеров, их сюжетом и символическим значением. Это помогло публике глубже прочувствовать номера, ощутить их мощный эмоциональный заряд и получить истинное эстетическое удовольствие.

Мастерство исполнителей, невероятная точность движений и сумасшедший темп, который артисты выдерживали до последней секунды, полностью подчинили себе зал. Зрители едва успевали следить за стремительной сменой хореографического рисунка и, завороженные неукротимой энергией, просто не хотели отпускать ансамбль со сцены.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!