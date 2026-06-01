Выборы в Союз кинематографистов Азербайджана абсолютно нелегитимны - заслуженный деятель искусств Рафиг Гамбаров

БАКУ /Trend Life/ - Известный кинооператор и фотограф, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Азербайджана, член правления Союза кинематографистов Азербайджана Рафиг Гамбаров в интервью Trend резко раскритиковал недавние процессы, происходящие в организации, назвав проведенные выборы незаконными.

По итогам выборов, которые прошли 26 мая, новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, который ранее занимал должность исполнительного секретаря СКА. Итоги выборов будут направлены в министерство юстиции Азербайджана для последующего рассмотрения и подтверждения в установленном порядке.

По словам Гамбарова, в данный момент организацию возглавляет первый секретарь СКА, лауреат Государственной премии СССР, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народная артистка Шафига Мамедова, которая внесла большой вклад в развитие национального искусства.

"Если в организации планируются изменения, для этого существуют определенные правила. Такие вопросы не могут решаться мнением небольшой группы людей. Если кто-то считает, что руководство работает недостаточно эффективно, необходимо созвать общий съезд Союза и обсудить все вопросы там", - подчеркнул он.

По мнению Гамбарова, после смерти председателя СКА, народного артиста Азербайджана Расима Балаева необходимо было провести полноценный съезд, на котором следовало рассмотреть как творческие, так и организационно-технические вопросы.

"Только съезд может решить подобные вопросы. У небольшой группы членов организации нет права принимать такие решения самостоятельно", - заявил он.

Отвечая на вопрос о законности состоявшихся выборов, Рафиг Гамбаров отметил:

"На мой взгляд, они абсолютно нелегитимны. Необходимо провести общий съезд с участием всех кинематографистов и членов творческого союза, чтобы прийти к общему решению. Другого пути нет. Решение не может приниматься по желанию небольшой группы людей".

Гамбаров также напомнил, что является членом Союза кинематографистов с 1978 года, входит в состав его правления, а также является членом правления Гильдии кинематографистов.

"Я посвятил кино более 50 лет своей жизни. Кроме того, 16 лет проработал в парламенте в должности главного советника. Я человек, который всегда придерживается закона, поэтому считаю, что любые действия должны осуществляться исключительно в рамках законодательства. То, что сегодня делают некоторые молодые люди, этим требованиям не соответствует", - сказал он.

По его словам, прошедшее мероприятие нельзя считать съездом или собранием, имеющим юридическую силу.

"Честно говоря, я даже не знаю, как назвать это мероприятие. Просто собралась группа людей и объявила о своих решениях. С юридической точки зрения у этого нет никаких оснований. Это не может считаться легитимным процессом", - добавил Рафиг Гамбаров.

