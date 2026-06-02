БТК уже не альтернатива, а основной маршрут — Ровшан Рустамов

БАКУ /Trend/ - Баку–Тбилиси–Карс (БТК) уже не альтернатива, а основной маршрут.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов.

"После модернизации железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс её грузоперевозочные возможности значительно расширились, и проект вступил в новый этап развития", - сказал он.

По словам Р. Рустамова, линия БТК уже вышла за рамки традиционного транспортного сообщения и превратилась в одну из стратегических логистических артерий Евразии.

«Она представляет собой важнейший элемент Среднего коридора, который превращает выгодное географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество», — отметил он.

Р. Рустамов подчеркнул, что благодаря модернизации годовая пропускная способность железной дороги увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн грузов. Это позволяет осуществлять перевозки по направлению Восток–Запад быстрее и эффективнее.

«Благодаря этой линии наши логистические возможности не ограничиваются каспийским маршрутом и грузинскими портами. Мы получили прямой выход к европейской железнодорожной системе через Турцию. Интеграция железнодорожных и морских перевозок позволила Азербайджану стать региональным логистическим центром», — сказал он.

По словам Р. Рустамова, обновлённая линия БТК повысит конкурентоспособность Среднего коридора как одного из самых коротких сухопутных маршрутов, соединяющих Китай и страны Центральной Азии с Европой.

«В документах, подписанных с китайской стороной, особое внимание уделено более широкому использованию БТК для развития грузоперевозок по Среднему коридору, и этот процесс уже перешёл в практическую плоскость», — добавил он.