Проект TRIPP - якорь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном - Марко Рубио

2 июня 2026 21:34 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Проект TRIPP является якорем мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Trend, об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам в Сенате.

По его словам, на самом деле это больше, чем якорь, и обладает революционным характером.

«Таким образом, мы сейчас принимаем в этой работе очень активное участие. Мы, в буквальном смысле слова, подписали договор, и это позволит американским компаниям инвестировать в интересах частного сектора, американских интересов, а также в интересах Азербайджана, Армении и других региональных стран, и мы надеемся, что это будет стимулировать нас», - добавил он.

