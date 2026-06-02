Окрыленные древней азербайджанской музыкой (ФОТО)

2 июня 2026 19:45 (UTC +04:00)
Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошла очередная концертная программа «Muğam axşamı», на этот раз посвященная Международному дню защиты детей. Талантливые выступления юных ханенде отразили их искреннюю любовь к национальной музыке, желание постичь тонкости мугама и многообещающий творческий потенциал, сообщает Trend Life.

Мугамы и народные песни в этот вечер прозвучали в исполнении Мурада Набизаде, Ахада Агаева, Матлаба Ахмедзаде, Юсифа Садыхова, Нурай Шахсуварлы, Юсифа Мустафаева, Джавидана Нифталиева и Мирджалала Мамедова. Не по годам зрелые и артистичные выступления ребят подтвердили, что они достойные будущие хранители нашего богатого музыкального наследия. Концерт подарил гостям удивительное настроение. Маленькие артисты, счастливые от возможности петь на большой сцене и окрыленные вниманием зала, поделились со зрителями частицей своей души, превратив этот вечер в праздник искренности и детского таланта.

Музыкальную атмосферу вечера вместе с юными ханенде создавал инструментальный ансамбль в составе Миргусейна Асадуллаева (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), Рафаэля Аскерова (балабан), Эмина Джабраилова (нагара) и Марьям Исламовой (канон), чье чуткое сопровождение позволило юным вокалистам чувствовать себя на сцене уверенно и свободно.

Выступление юных талантов еще раз доказало, что азербайджанский мугам, включенный в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, находится в надежных руках нового поколения.

