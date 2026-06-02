Рассмотрены вопросы сотрудничества Азербайджана с GECF и IRENA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Бакинской энергетической недели министр энергетики Парвиз Шахбазов провел встречи с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (GECF) Филипом Мшелбилой и генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой.

Как сообщили Trend в министерстве, на встрече с генеральным секретарем GECF Ф. Мшелбилой были обсуждены тенденции, наблюдаемые в глобальном газовом секторе, и усиливающаяся роль природного газа на фоне роста спроса на электроэнергию. В частности, подчеркивалась значимость газа в аспектах энергетической стабильности и энергетического перехода. В ходе беседы были также затронуты вопросы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и GECF, участия в очередном саммите форума.

На встрече с генеральным директором Ф. Ла Камерой было высоко оценено текущее сотрудничество между Азербайджаном и IRENA, особо подчеркнуты значение расширения совместных инициатив в области возобновляемой энергии и реализуемых в этом направлении проектов. Отмечалось, что это партнерство играет важную роль в реализации повестки энергетического перехода и зеленой энергии.

В ходе встречи были обсуждены возможности финансирования проектов зеленой энергии.

Ф. Ла Камера выразил готовность к совместной оценке проектов и усилению координации с международными финансовыми институтами с целью расширения проектных инициатив по странам Центральной Азии и региона.

На встрече также были рассмотрены вопросы региональной интеграции в области возобновляемой энергии, развития электрических сетей, систем хранения энергии и расширения интерконнекторов.