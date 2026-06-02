Азербайджан рассматривает участие в Казанском международном электроэнергетическом форуме

2 июня 2026 15:48 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - Азербайджан рассматривает возможность своего участия в Казанском международном электроэнергетическом форуме.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«На встрече с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации Олегом Коробченко мы рассмотрели вопросы развития энергетического сотрудничества и участия в Казанском международном электроэнергетическом форуме», — отмечается в публикации.

