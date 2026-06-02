bp назвала потенциальный объем запасов газа на месторождении «Гюнешли»

БАКУ /Trend/ - Запасы газа на месторождении «Гюнешли» оцениваются в диапазоне 4–6 триллионов кубических футов.

Как сообщает Trend, об этом в кулуарах Бакинской энергетической недели заявил журналистам исполнительный вице-президент bp по добыче и операциям Гордон Биррелл.

Он отметил, что блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире, и с момента ввода в эксплуатацию здесь было добыто более 4 миллиардов баррелей нефти. По его словам, этот проект представляет собой масштабную историю успеха с точки зрения внедрения технологий и инноваций.

Гордон Биррелл указал, что обнаружение в настоящее время запасов газа как над, так и под нефтяными пластами открывает новые возможности, и с SOCAR и правительством Азербайджана уже достигнуто соглашение по добыче этого газа.

«Запасы газа сосредоточены в двух основных частях блока — на участках "Гюнешли" и "Азери", и по обоим направлениям все еще сохраняется некоторая неопределенность относительно точных объемов ресурсов. Основная цель бурения первой добывающей скважины заключается в сборе динамических подземных данных и снижении этой неопределенности», — сообщил он.

Исполнительный вице-президент добавил, что согласно текущим оценкам, только на площади «Гюнешли» запасы газа могут составлять от 4 до 6 триллионов кубических футов, в то время как по участку «Азери» точная оценка еще не проводилась, и процесс находится на начальной стадии.

Гордон Биррелл подчеркнул, что этот новый газовый потенциал имеет ключевое значение для дальнейшего развития блока АЧГ.