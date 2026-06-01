  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 1 июня 2026 19:23 (UTC +04:00)
Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Король Камбоджи Нородом Сиамони направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, выразить Вам наилучшие пожелания здоровья, личного благополучия, Вашему народу – прогресса и процветания.

Высоко ценю добрые дружеские отношения и сотрудничество между Королевством Камбоджа и Азербайджанской Республикой. Уверен, что эти отношения в ближайшие годы получат еще большее развитие на благо двух стран и народов.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости