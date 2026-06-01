Президент Алжира поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Дня независимости братской Азербайджанской Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю удовлетворение высоким уровнем дружеских отношений и сотрудничества, соединяющих наши страны. Еще раз подтверждаю свою приверженность продолжению нашей деятельности, направленной на дальнейшее укрепление этих отношений и выводу их на новый уровень во имя служения взаимным интересам наших братских народов.

Ваше превосходительство, мой дорогой Брат, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение."