БАКУ/Trend/ - SOCAR рассматривает возможности ускорения геологоразведочных работ в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявила вице-президент SOCAR Арзу Джавадова в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

По ее словам, проекты проходят отбор по определенным критериям с учетом того, какие из них могут быть реализованы самостоятельно, а какие требуют привлечения партнеров для распределения рисков и затрат.

Она также подчеркнула, что компания усилила работу по формированию команды специалистов по геонаукам и подземным исследованиям, внедрению новых инструментов и анализу данных.

"В рамках текущей стратегии геологоразведочные работы ведутся по трем основным направлениям: на суше, в акватории Среднего Каспия и в Южном Каспии.

При этом на суше выделяются перспективные зоны, включая Шамахы-Гобустан, Евлах-Агджабеди и др.", - сказала она.

Вице-президент компании подчеркнула, что в офшорной части Каспия рассматриваются более глубокие горизонты, включая предпродуктивную серию, а ряд проектов уже находится на стадии готовности к бурению.