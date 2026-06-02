SLB прогнозирует переход к автономному управлению трубопроводной инфраструктурой

БАКУ /Trend/ - Будущее управления трубопроводами связано с переходом от разрозненных данных и аналитики к полноценной автономии и закрытым системам управления, где решения исполняются без задержек со стороны человека.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель направления интеллектуальных операционных решений в Азии SLB (Schlumberger) Мигель Эрнандес в ходе выступления, посвященного развитию цифровых технологий в управлении трубопроводной инфраструктурой.

По его словам, изначальная идея цифровизации заключалась в объединении всей информации в единую систему, чтобы на ее основе можно было выполнять аналитические расчеты и моделирование работы трубопроводов.

«Идея была в том, чтобы интегрировать всю информацию в едином месте и использовать программное обеспечение для анализа», — отметил он.

Эрнандес подчеркнул, что традиционные подходы к сбору и интеграции данных, использовавшиеся десятилетия назад, уже не отвечают современным требованиям из-за ограничений архитектуры и технологий передачи информации.

Особое внимание он уделил роли моделирования, отметив, что из-за масштабов трубопроводных систем невозможно установить датчики на всей протяженности инфраструктуры, поэтому ключевую роль играют программные модели и цифровые расчеты.

Он отметил, что современные системы позволяют анализировать многофазные потоки, виртуальные модели потоков и динамику транспортировки, что критически важно для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов.

Отдельно он выделил концепцию цифрового двойника, который охватывает весь жизненный цикл трубопровода — от проектирования до вывода из эксплуатации — и позволяет прогнозировать давление, температуру и возможные риски в работе системы.

По его словам, следующий уровень развития систем — это аналитика и оптимизация, где данные, модели и инспекционная информация объединяются для повышения эффективности операций с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Эрнандес подчеркнул, что ключевой вызов отрасли заключается в переходе к автономным системам управления, однако этому мешает разрыв между IT и OT-средами, особенно в вопросах удаленного управления оборудованием.

«Сейчас мы сталкиваемся с ограничениями, когда невозможно реализовать полноценное дистанционное управление элементами трубопроводной системы», — отметил он.

Он добавил, что конечной целью является создание замкнутых (closed-loop) систем управления, которые позволят автоматически реализовывать аналитические выводы на практике без участия человека в каждом процессе.

Эрнандес подчеркнул, что развитие автономных систем позволит «освободить технологию» и вывести управление трубопроводами на новый уровень эффективности.