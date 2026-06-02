Отношения с Азербайджаном являются одним из ключевых приоритетов для Вашингтона - Калеб Орр

БАКУ /Trend/ - Отношения между США и Азербайджаном являются одним из ключевых приоритетов для Вашингтона.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил помощник государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр в ходе брифинга для СМИ в рамках Первого азербайджано-американского экономического диалога в Баку.

"Отношения между США и Азербайджаном являются одним из ключевых приоритетов для Соединённых Штатов и администрации Трампа, поскольку мы стремимся приветствовать новую эпоху мира в регионе Южного Кавказа", - сказал Орр.

Он отметил, что Соединённые Штаты и Азербайджан привержены расширению двусторонних возможностей в сфере торговли, бизнеса и инвестиций — одному из ключевых элементов Хартии о стратегическом партнёрстве, которая была подписана в феврале этого года в Баку.