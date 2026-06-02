bp назвала три ключевых фактора долгосрочной стратегии в газовой отрасли

БАКУ /Trend/ - Растущий спрос, развитая инфраструктура и устойчивые партнерские отношения являются основой долгосрочной стратегии в газовой отрасли.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент по развитию бизнеса в Каспийском регионе компании bp Чингиз Гаджиев в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, первым ключевым фактором является спрос, который продолжает расти на фоне индустриализации, электрификации и увеличения численности населения.

«Газ сейчас не вытесняется другими источниками энергии, а, напротив, остается востребованным ресурсом», - отметил он.

Вторым важным элементом является инфраструктура, отметил Ч. Гаджиев.

По его словам, в условиях растущих рисков перебоев поставок значение энергетической инфраструктуры постоянно возрастает.

Ч. Гаджиев подчеркнул, что газ является не только топливом, но и стратегическим связующим звеном между экономиками, промышленностью и государствами, а реализовать эту функцию позволяет именно наличие соответствующей инфраструктуры.

По его словам, примером может быть Южный газовый коридор.

Он напомнил, что около трех десятилетий назад SOCAR, правительство Азербайджана, bp и партнеры приняли решение о создании трубопроводного коридора протяженностью 3,5 тысячи километров от Каспийского моря до Южной Европы.

По его словам, несмотря на существовавший тогда скептицизм в отношении проекта, созданная инфраструктура сегодня способствует обеспечению энергетической стабильности в условиях геополитической неопределенности.

Он подчеркнул, что третьим фактором долгосрочной стратегии является партнерство. "Успешными становятся проекты, основанные на партнерстве, когда каждая сторона заинтересована в общем результате», - сказал Ч. Гаджиев.

Он отметил, что устойчивый спрос, действующая и расширяемая инфраструктура Южного газового коридора, а также многолетнее сотрудничество между SOCAR, правительством Азербайджана, bp и другими участниками проекта являются основой долгосрочной и устойчивой стратегии развития газовой отрасли.