Обсуждено стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджаном и США

Энергетика Материалы 2 июня 2026 12:00 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Обсуждены приоритетные направления стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"На встрече с делегацией, возглавляемой помощником госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калебом Орром, мы рассмотрели приоритетные направления азербайджано-американского стратегического энергетического партнерства, выходящего на новый этап. Мы обсудили вопросы региональной энергетической безопасности, развитие нефтегазового сектора, энергетической инфраструктуры и новые возможности сотрудничества в Каспийском регионе", - отмечается в публикации.

