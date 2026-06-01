Грузия рассматривает проект трубопровода для «зелёного водорода» в рамках энергокоридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Грузия рассматривает возможность строительства трубопровода для «зелёного водорода» параллельно с электрическим кабелем в рамках проекта «зелeного энергетического коридора».

Об этом Trend заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Инга Пхаладзе в рамках Бакинской энергетической недели.

«Важность текущей встречи заключается в подчеркивании значения взаимосвязанности, которая предоставляет инструменты для преодоления внешних шоков, сохранения способности стран к принятию собственных решений и решению проблем в энергетическом секторе, а также укреплению стабильности государств», - заявила замминистра.

Она отметила, что для Грузии ключевым является укрепление энергетической безопасности, которое невозможно обеспечить в одиночку, а только в сотрудничестве с соседними странами.

В этом контексте И. Пхаладзе отметила совместную работу с Азербайджаном, Румынией и другими европейскими странами.

Она также подчеркнула, что Грузия и Азербайджан являются давними партнёрами и сотрудничают, в том числе в сфере поставок газа и электроэнергии в зимний период.

«B рамках проекта «зеленого энергетического коридора» реализуются два направления: сухопутный маршрут из Азербайджана через Грузию в Турцию и Болгарию, а также подводный кабельный проект, связывающий Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию мощностью 4000 мегаватт, предназначенный для экспорта электроэнергии и соединения Южного Кавказа с Европой», - заключила она.