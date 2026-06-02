bp назвала сроки начала добычи глубокозалегающей нефти на АЧГ

БАКУ /Trend/ - Добыча из новой нефтяной оторочки в глубоко залегающих пластах на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» начнется в сентябре.

Как сообщает Trend, об этом в кулуарах Бакинской энергетической недели заявил журналистам вице-президент bp по проектам в Азербайджане, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

Он отметил, что компания уже приступила к бурению добывающей скважины для уточнения объемов обнаруженных запасов.

По словам вице-президента, хотя вероятность наличия нефти на данном участке предполагалась и ранее, точные объемы ресурсов оставались неизвестными. Именно поэтому было принято решение о бурении скважины.

Д. Кристофоли отметил, что данные, которые будут получены в результате бурения новой скважины, имеют важное значение для формирования будущей стратегии развития всего месторождения.