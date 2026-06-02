Обсуждены возможности расширения сотрудничества между SOCAR и SLB (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 июня в рамках Бакинской энергетической недели президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с исполнительным вице-президентом компании SLB Стивом Гассеном.

Об этом Trend сообщили в SOCAR.

На встрече было отмечено, что Бакинская энергетическая неделя превратилась в важную платформу с точки зрения обсуждения международных энергетических вопросов, установления и развития сотрудничества, а также презентации современных технологических инноваций и обмена опытом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между SOCAR и SLB, возможностях реализации совместных проектов, цифровизации, оптимизации операций добычи, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.