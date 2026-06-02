Между Азербайджаном и Микронезией установлены дипломатические отношения

БАКУ/ Trend/ - 1 июня между Азербайджанской Республикой и Федеративными Штатами Микронезии были установлены дипломатические отношения.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами было подписано в Нью-Йорке постоянным представителем Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций Тофигом Мусаевым и постоянным представителем Федеративных Штатов Микронезии при ООН Джимом Липве.

В документе выражается намерение развивать взаимопонимание и сотрудничество между Азербайджаном и Федеративными Штатами Микронезии, а также между народами двух стран.

В Совместном коммюнике также подчеркивается, что правительства обоих государств при установлении дипломатических отношений руководствуются Уставом ООН и общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности, принципами суверенитета, территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела.

Для распространения Совместного коммюнике в качестве официального документа ООН Генеральному секретарю организации было направлено соответствующее письмо.