Цифровая трансформация трубопроводной отрасли требует согласованного подхода к управлению данными - ROSEN

БАКУ/ Trend/ - Цифровая трансформация трубопроводной отрасли требует согласованного подхода к управлению данными, вовлеченности руководства и развития единых корпоративных процессов.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель бизнес-направления систем управления целостностью в Европе компании ROSEN Europe B.V. Гаурав Сингх на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия», проходящей в Баку.

По его словам, успешное внедрение цифровых решений зависит не только от технологий, но и от организационной готовности компаний к их использованию.

Сингх отметил, что важную роль играет поддержка инициатив цифровизации со стороны руководства и их распространение на уровне всей организации, а не отдельных подразделений.

Он подчеркнул значимость формирования единого подхода к работе с данными внутри компаний, позволяющего более эффективно управлять активами и операционными процессами.

По его словам, цифровые технологии уже широко доступны, однако их максимальный эффект достигается при интеграции в существующие бизнес-процессы и при наличии выстроенной системы обмена данными.

Сингх также отметил, что развитие цифровых инициатив связано с необходимостью координации процессов и выработки единых стандартов работы с информацией внутри организаций.

В заключение он подчеркнул, что дальнейшее развитие отрасли связано с усилением интеграции данных, процессов и цифровых инструментов в рамках единой операционной модели.