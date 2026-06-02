Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/ Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 6,57 доллара США, или 6,7%, и составила 104,58 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 6,59 доллара США, или 6,87%, и составила 102,48 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 6,28 доллара США, или 8,87%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 77,06 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 6,74 доллара США, или 7,2%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 100,30 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.